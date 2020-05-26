В Москве будет запущен новый динамичный формат игры - Кипербол

Вратарь Игорь Акинфеев при поддержке своего Фонда "Страна футбола" и департамента спорта Москвы запускают новый динамичный формат игры - Кипербол. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Москомспорта.
"Целью Кипербола является популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся вратарей, сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и выявление новых талантов", - рассказал Игорь Акинфеев.
В Кипербол играют два тайма по 15 минут чистого времени, ограничение времени владения мячом и главное - определение победителя в серии из семи послематчевых пенальти. В Киперболе определяющее значение имеет игра вратаря.
Выставочный турнир пройдет в Москве после снятия ограничений.
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Игорь Акинфеев вместе со своим Фондом «Страна Футбола» при поддержке Департамента спорта города Москвы запускают новый динамичный формат игры - Кипербол (KeeperВall) ⚽️ «Целью Кипербола является популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся вратарей, сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и выявление новых талантов», - сказал Акинфеев 🔈 Регламент игры в Кипербол предусматривает 2 тайма по 15 минут чистого времени, ограничение времени владения мячоми главное - определение победителя в серии из 7 послематчевых пенальти. Более подробно с регламентом можно ознакомиться на сайте Фонда (Страна Футбола). В Киперболе определяющее значение имеет игра вратаря ✅ После снятия санитарно- эпидемиологических ограничений будет представлен первый выставочный турнир по Киперболу который пройдёт в Москве. Точная дата проведения будет объявлена дополнительно! Следите за новостями на наших новостных ресурсах! 👍🏻 #Москомспорт #кипербол #странафутбола #игорьакинфеев