В Москве будет запущен новый динамичный формат игры - Кипербол

Вратарь Игорь Акинфеев при поддержке своего Фонда "Страна футбола" и департамента спорта Москвы запускают новый динамичный формат игры - Кипербол. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Москомспорта.

"Целью Кипербола является популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся вратарей, сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и выявление новых талантов", - рассказал Игорь Акинфеев.

В Кипербол играют два тайма по 15 минут чистого времени, ограничение времени владения мячом и главное - определение победителя в серии из семи послематчевых пенальти. В Киперболе определяющее значение имеет игра вратаря.

Выставочный турнир пройдет в Москве после снятия ограничений.