В Приморье число выздоровевших превысило количество новых случаев COVID-19

По данным за последние сутки, в Приморском крае впервые с начала эпидемии количество выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за минувшие сутки инфекция выявлена у 40 человек, а выздоровели 89 жителей субъекта.

"Таким образом, на сегодняшний день общее число приморцев с COVID-19 - 1735. Прирост за сутки - 2,3 процента", - сказал она на заседании регионального оперативного штаба.

Всего в Приморье с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.