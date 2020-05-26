В Приморье отца, который увел в лес детей, привлекут к ответственности

В отношении мужчины, который увел в лес своих троих детей, полицейские составили административный протокол по части первой статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Детей, которых нашли в лесу, доставили в больницу поселка Кавалерово. По предварительной информации, их состояние оценивается как удовлетворительное. Школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов.

Как писала "РГ", об исчезновении двоих братьев и сестры, 16, 14 и девяти лет стало известно накануне. Об том, что дети отсутствуют дома, не получают домашнее задание, не явились на итоговую аттестацию сообщила директор школы из поселка Кавалерово. Он также рассказала, что не выходит на связь и отец детей.

Полицейские вместе с сотрудниками районной администрации и волонтерами из местных жителей трое суток прочесывали окрестности поселка, лес, опрашивали всех, кто мог видеть пропавших.

Школьников нашли инспектор по делам несовершеннолетних и участковый, которые наткнулись в лесу на палатку. Во временном жилище, оборудованном солнечными батареями, душем и туалетом, находилась вся потерянная семья.

Мужчина объяснил, что таким образом приучает детей к жизни на природе. Детей в лес он увел, спасаясь от коронавируса, -шесть лет назад он потерял супругу, которая умерла от пневмонии.