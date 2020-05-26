В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа

В Улан-Удэ в микрорайоне "Восточный" ребенок полутора лет выпал из окна пятого этажа. ЧП произошло 25 мая.

По предварительной информации, рядом с ним в квартире находилась мать. Она мыла окно на кухне, а сын играл возле нее.

"Через некоторое время она отошла к раковине, чтобы сменить воду, и оставила малыша одного на подоконнике. Мальчик спустя мгновение навалился на москитную сетку в открытой створке и выпал наружу", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.

Он получил тяжелые травмы головы. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Следователи проводят проверку по факту происшествия и устанавливают его точные обстоятельства.