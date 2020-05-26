В Оренбуржье нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика

Во вторник спасатели нашли на берегу реки Деме в районе села Наурузово тело трехлетнего ребенка, который вчера пошел с отцом на рыбалку и пропал. Об этом "РГ" сообщили в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".

Поиски ребенка велись со вчерашнего дня. Мужчина вместе с сыном и еще одним ребенком родственников пошел на рыбалку. В какой-то момент он потерял из виду своего малыша, сам найти его не смог. К поискам подключились профессиональные спасатели, в том числе водолазы, полицейские. Помогали местные жители и волонтеры. Вчера поиски продолжались до глубокой ночи.

Но тело ребенка удалось разыскать только сегодня. Его нашли на берегу реки, он утонул, пояснили в спасательном отряде "ОренСпас".

Сейчас на месте работают следователи.