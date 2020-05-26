Новости

В России у кошки обнаружили коронавирус 22:01
Призовой фонд The International 2020 бьет рекорды 21:33
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам 21:12
Розничная торговля в апреле сократилась на 23,4% 21:02
В Прикамье возобновят работу магазины площадью до 400 квадратных метров 20:37
Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны 20:08
В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции 20:04
В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров 20:01
Польша начала получать газ реверсом из Германии 19:59
Минздрав: В центре трансплантологии готовы принимать пациентов с COVID-19 19:45
"Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка 19:42
Представитель Кишинева впервые участвовала в работе коллегии ЕЭК 19:41
Собрания собственников жилья будут проходить на портале госуслуг 19:11
Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса 19:02
Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 20:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Прикамье возобновят работу магазины площадью до 400 квадратных метров

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Во вторник на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае было принято важное решение для региональной розничной торговли. В Прикамье решили возобновить работу крупных непродовольственных магазинов.

Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм

- Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений могут начать работать непродовольственные магазины с торговым залом до 400 квадратных метров и с отдельным входом, - отметил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костырев.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперштабу внести необходимые изменения в указ губернатора, чтобы предприниматели могли возобновить торговую деятельность.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Когда изобретут вакцину от COVID-19
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве