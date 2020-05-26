В Прикамье возобновят работу магазины площадью до 400 квадратных метров

Во вторник на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае было принято важное решение для региональной розничной торговли. В Прикамье решили возобновить работу крупных непродовольственных магазинов.

- Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений могут начать работать непродовольственные магазины с торговым залом до 400 квадратных метров и с отдельным входом, - отметил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костырев.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперштабу внести необходимые изменения в указ губернатора, чтобы предприниматели могли возобновить торговую деятельность.

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