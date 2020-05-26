В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар потушен в 13.45 по местному времени. Сейчас продолжается проливка поля с камышом. Пламя перекинулось на расстояние в полкилометра на сухой камыш из-за сильного ветра. Открытый огонь в природном очаге также уже локализован.

Для жителей 11 домов в соседнем селе Лопатино подготовили временный пункт размещения на 50 человек. В нем есть все необходимое для соблюдения санитарного режима из-за коронавируса. Однако, как пояснили в ведомстве, пока ни один из погорельцев не захотел разместиться в пункте. Все разошлись по родственникам.

Напомним, что крупный пожар в поселке Яицкое вспыхнул сегодня утром. По предварительной информации, причиной стала неисправная проводка, от которой загорелся натяжной потолок. Сначала пламя охватило три дома, после чего сильный ветер разнес его в общей сложности на 11 строений. Пострадавших и погибших нет.