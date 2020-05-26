В Татарстане мать, убившую сына, отправят на принудительное лечение

В Татарстане завершилось расследование дела об убийстве жительницей Набережных Челнов двухлетнего сына. Женщину признали невменяемой, и СК просит суд отправить ее на принудительное лечение.

По версии следствия, ночью 6 октября 2012 года женщина поссорилась с мужем на почве ревности, после чего тот ушел из дома. Тогда она взяла нож и нанесла множество ударов двум сыновьям. После чего она попыталась покончить с собой.

Младший ребенок, которому было два года, умер на месте. Старший, шестилетний, был доставлен в больницу. Его удалось спасти.