Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста

Двух 24-летних жителей Удмуртии подозревают в покушении на убийство таксиста.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 мая этого года. Молодые люди выпили, решили угнать автомобиль такси и вызвали машину. К ним приехал 35-летний водитель Lada Granta, который повез мужчин к СНТ "Загородный" в Завьяловском районе.

Когда они приехали на место, один из пассажиров, сидевший за водителем, стал наносить ему удары ножом. Потерпевший смог вырваться и выбежать из машины. С ранами шеи, груди и рук он добежал до садового домика и попросил помощи. Именно благодаря тому, что ее вовремя оказали, он выжил. Молодые люди на его авто уехали в сторону Воткинска.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК России "Покушение на убийство, совершенное группой лиц". Известно, что нападавшие ранее уже были судимы. 25 мая их задержали.

Сейчас следователи готовят документы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.