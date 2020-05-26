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26.05.2020 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Двух 24-летних жителей Удмуртии подозревают в покушении на убийство таксиста.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 мая этого года. Молодые люди выпили, решили угнать автомобиль такси и вызвали машину. К ним приехал 35-летний водитель Lada Granta, который повез мужчин к СНТ "Загородный" в Завьяловском районе.

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Когда они приехали на место, один из пассажиров, сидевший за водителем, стал наносить ему удары ножом. Потерпевший смог вырваться и выбежать из машины. С ранами шеи, груди и рук он добежал до садового домика и попросил помощи. Именно благодаря тому, что ее вовремя оказали, он выжил. Молодые люди на его авто уехали в сторону Воткинска.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК России "Покушение на убийство, совершенное группой лиц". Известно, что нападавшие ранее уже были судимы. 25 мая их задержали.

Сейчас следователи готовят документы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

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