В Пензе задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

В ночь на вторник сотрудники полиции задержали жителя Пензенского района, 1978 года рождения, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщили в СУ СК по Пензенской области.

С задержанным проводятся следственные действия. Выясняются обстоятельства особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

Девочка-подросток ушла из дома днем 22 мая и не вернулась, ее мать обратилась с заявлением в полицию. На следующий день тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии".

Днем ранее следствие обратилось к жителям региона с просьбой опознать мужчину на видеозаписи из магазина, который мог быть причастен к совершению преступления.

- Его личность установлена. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы, - сообщили в СУ СК по Пензенской области.