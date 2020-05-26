Губернатор оценил стратегию развития Новосибирского госуниверситета

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить научно-исследовательскую составляющую в работе Новосибирского государственного университета (НГУ).

- НГУ в ближайшем будущем должен стать равноправным участником научной деятельности наряду с крупными и авторитетными исследовательскими институтами, входящими в Сибирское отделение Российской академии наук. И это должно быть четко зафиксировано в стратегии университета, - сказал глава региона на заседании Наблюдательного совета вуза, прошедшего в режиме видеоконференции.

Возможно, это будет реализация новых проектов по созданию инфраструктуры, в частности, центров коллективного пользования - таких, как Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных.

- Если для этого потребуется юридическая или другая форма объединения с другими институтами, то после соответствующего обсуждения, согласования на президиуме СО РАН мы готовы это поддержать, - заметил губернатор.

Ректор НГУ Михаил Федорук, выступая с докладом о реализации программы международной конкурентоспособности, отметил, что настало время переосмысления существующей модели Новосибирского научного центра и формирования нового образа будущего университета. Особый акцент руководитель вуза сделал на интеграции университета с исследовательскими организациями и высокотехнологическими компаниями.

- Новосибирский госуниверситет должен стать центром научно-образовательной технологической системы. Мы называем это большим исследовательским университетом мирового класса, - подчеркнул Михаил Федорук.

Справка "РГ"

Программа развития международной конкуренции НГУ предполагает внедрение новых образовательных программ, применение лучших мировых практик бакалавриата, поддержку специализированного учебно-научного центра НГУ, рост числа иностранных студентов, повышение мобильности преподавателей и исследователей, совершенствование университетской инфраструктуры. Стратегия развития НГУ является органической частью программы "Академгородок 2.0" и нацпроекта "Наука".