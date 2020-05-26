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26.05.2020 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе повар получил срок за призывы к терроризму

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Апелляционный военный суд приговорил 26-летнего жителя Новокузнецка к реальному сроку в колонии за оправдание терроризма.

Молодой человек, работающий поваром в одном из городских кафе, обсуждал одну из статей и разместил в Интернете комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления.

Хабаровчанин получил срок за призывы к терроризму

Он публично высказывался об уместности применения радикальных мер воздействия на муниципальную власть, вплоть до организации взрывов в Новокузнецке.

- В отношении молодого человека было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ. - И 1-й Восточный окружной военный суд, признав новокузнечанина виновным в преступлении, назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный подал апелляцию, и в итоге срок наказания сократили до 1 года 9 месяцев лишения свободы. Кроме того, подсудимый на два с половиной года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Сети.

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