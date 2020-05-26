В Дагестане заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Темп прироста количества заболевших в Дагестане сократился более чем в девять раз с начала пандемии: с 24 до 2,8 процента. При этом новые случаи заражения регистрируются больше в муниципалитетах, чем в столице региона Махачкале.

Об этом сообщила замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РФ Юлия Демина на встрече с главой региона Владимиром Васильевым.

Чтобы минимизировать опасность заражения для врачей, из Ставропольского противочумного института в Дагестан прибыли сотрудники специализированной противоэпидемической бригады. Они оказывают методическую помощь и консультируют местных врачей, так как те часто "не имеют навыков работы с особо опасными инфекциями".

- Объехав все лаборатории, я обратила внимание на то, что оборудования достаточно, - также отметила Демина.

Эксперт обратила внимание на то, что в регионе традиционно относительно высокий уровень заболеваемости пневмонией и другими недугами, связанными с органами дыхания. Это подтвердил анализ данных с 2009 года. Не исключено, что в регионе появится специальная программа по решению этой "хронической" проблемы.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 26 мая в Дагестане официально зарегистрировано 4294 пациента с COVID-19. За последние сутки прирост составил 89 человек. Вылечились 3809 человек, погибло 118.