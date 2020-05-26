Обвиняемому в убийстве девушки историку Соколову продлили арест до осени

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Адвокат Соколова рассчитывал, что его подзащитного отпустят под домашний арест.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании адвокат Соколова Александр Почуев мотивировал необходимость отпустить Соколова тем, что ему нужно ухаживать за престарелыми родителями.

Суд не согласился с этими доводами. Мера пресечения в виде ареста продлена до 23 сентября.

Решение суда не стало неожиданным. Так, Почуев признался, что "чудес от этого заседания никто не ждал".

Напомним, историка Олега Соколова обвиняют в том, что в своей квартире в ходе конфликта расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко. Далее, чтобы избавиться от тела, он расчленил погибшую и стал по частям выбрасывать в реку Мойку. Его задержали с поличным, когда он нес в рюкзаке отрубленные руки девушки.

Сам Соколов сразу же признался в убийстве и объяснил его личными мотивами.

Это дело прогремело на всю страну. Несмотря на то, что прокуратура увидела в нем бытовое преступление, которое произошло на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений, особую роль здесь играет личность Соколова. Это известный историк, он преподавал в СПбГУ, был специалистом по наполеоновской Франции и безусловным авторитетом в реконструкторских кругах. Сам Соколов часто выступал на реконструкциях в образе Наполеона. На чрезмерную резкость ученого, находящуюся часто на грани, и раньше многие обращали внимание, но связывали ее скорее с чудаковатостью, свойственной увлеченным людям.