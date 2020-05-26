В Петербурге выпустили в Финский залив трех спасенных тюленей

Зоозащитники из Фонда друзей балтийской нерпы вернули в природу трех серых тюленей: двух самочек и самца. Их спасли и выходили сотрудники центра.

Одну самочку, найденную в Липово, у которой было гнойное воспаление задней части тела, пришлось оперировать. Говорят, она уплыла от зоозащитников быстрее всех. "Все-таки хирургическое вмешательство под местным обезболиванием и длительная антибиотикотерапия произвели на нее отталкивающее впечатление", - комментируют в центре.

Вторую самочку нашли под Выборгом в состоянии истощения. Кроме того, уже в общем бассейне она была травмирована другими тюленями - ей вцепились зубами в нос при дележке рыбы.

Самца, доставленного из Ключевского, долго лечили от сильного гельминтоза. Но, несмотря на долгое лечение, он зарекомендовал себя как "выдержанный, рассудительный и дисциплинированный тюленище", говорят зоозащитники.

В этом году сотрудники Центре изучения и сохранения морских млекопитающих выходили как никогда много детенышей тюленей и нерп. Из-за аномально теплой зимы и отсутствия льдов малышей уносило течением от матерей. 12 мая подлеченных и подрощенных животных начали отпускать в Финский залив и Ладожское озеро.