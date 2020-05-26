Больной коронавирусом сбежал из больницы Таганрога на автобусе

44-летний житель Таганрога с положительным тестом на COVID-19, сбежал из городской больницы. Причем он уехал на рейсовом автобусе и был пойман в городе Новочеркасске, сообщает УМВД по Ростовской области. То есть он был в тесном контакте с другими пассажирами около двух часов и проехал с ними более 110 километров.

Полицейские остановили общественный транспорт и сопроводили его к выезду из города. Там больного забрали медики, сейчас он находится в одной из больниц Новочеркасска. Также на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. Им предстоит решить, что делать с другими пассажирами. Вероятно, они отправятся на карантин.

В отношении беглеца возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Даже если никто не заболеет, за угрозу жизни и здоровью граждан ему грозит до двух лет тюрьмы.