На Урале число выписанных превысило число новых случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 207 новых случаев COVID-19. А выздоровели и отправились домой - 229 человека. Таким образом, констатирует оперштаб, число выписавшихся из больниц в регионе впервые превысило количество новых случаев заболевания.

Как и в предыдущие дни, больше всего носителей вируса выявлено в Екатеринбурге - 166 человек. Также зафиксированы заболевшие в Асбесте, Богдановиче, Верхней Пышме, Новоуральске и других муниципалитетах. В статистике учтен также один житель другого региона.

"Всего на Среднем Урале, таким образом, зарегистрировано 4190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53. Из них 17 - на аппаратах ИВЛ", - передает оперштаб.

Всего за время пандемии свердловские врачи вылечили 1499 пациентов. Общее число скончавшихся достигло двадцати (еще две случая смерти зафиксированы за минувшие сутки).

Между тем

Накануне губернатор области подписал указ, продлевающий масочный режим и самоизоляцию пожилых людей до первого июня.

"В Свердловской области ситуация по-прежнему не позволяет приступить к снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, подчеркнув, что по данным на понедельник, 26 мая, коэффициент распространения инфекции вырос до 1,17. А согласно рекомендациям Роспотребнадзора, он должен быть меньше 1, чтобы стало возможно ослабление принятых мер.