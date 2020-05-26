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26.05.2020,  
15:15
Текст:  Татьяна Воробьева

Первая партия самоходок "Коалиция-СВ" поступила в ЦВО

Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Партия из восьми самоходных артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ" впервые поступила в Центральный военный округ. "САУ прибыли на арсеналы для дальнейшей отправки в войска", - сообщили сегодня в пресс-службе ЦВО.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Коалиция-СВ", напомним, является перспективной техникой. Она оснащена пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра, скорость стрельбы которой превышает 10 выстрелов в минуту. А помимо этого - современной системой автоматизации наведения орудия, выбора цели и навигации.

Установка базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения различных наземных целей - от командных пунктов и узлов связи, до бронированной техники и средств ПВО и ПРО противника. Дальность - до 70 километров.

Рабочие места наводчика и командира самоходки оборудованы цифровыми дисплеями и встроены в единую автоматизированную систему управления тактического звена. Которая, уточнили в ЦВО, позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, вести круглосуточное наблюдение за местностью, вносить корректировки с учетом погодных условий.

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