"Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка

Футбольный клуб "Урал" рассказал о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом форварда команды Павла Погребняка.

"Павел до сих пор в больнице под наблюдением врачей, но чувствует себя намного лучше", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".

На прошлой неделе стало известно, что в ходе тестирования у Погребняка обнаружили коронавирус. В "Урале" сразу отметили: болезнь у игрока протекает в легкой форме и его здоровью ничто не угрожает. Чуть позднее жена Павла Мария Погребняка рассказала о том, что ее муж находится в больнице, и что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Напомним: сезон в российской Премьер-лиге должен возобновиться 21 июня.