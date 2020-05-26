В Челябинске пресекли нелегальную гонку стритрейсеров

Госавтоинспекторы пресекли нелегальную гонку с участием около сотни стритрейсеров, собиравшихся провести заезды на Троицком тракте в Челябинске. На нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

- Около 23 часов на Троицком тракте в Челябинске собрались до сотни автомобилистов, которые собирались принять участие в нелегальных заездах, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД региона. - 12 экипажей полка челябинского ДПС прибыли на место происшествия. При появлении полицейских стритрейсеры поспешили разъехаться.

Среди собравшихся на тракте сотрудники ГИБДД обнаружили 12 автомобилей с тонировкой передних стекол, не соответствующей техническому регламенту и ГОСТу. В отношении их владельцев составлены протоколы по статье об управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Кроме того, возбуждены административные дела о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, предусматривающей наказание в виде штрафа на сумму до 30 тысяч рублей. До окончания режима самоизоляции любые массовые мероприятия на территории Челябинской области запрещены.