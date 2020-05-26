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26.05.2020 01:25
Рубрика: Общество

Россия организовала международную онлайн-конференцию русистов

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная научно-практическая конференция "Русский язык и литература в славянском мире: история и современность", организованная МГУ и Обществом российской словесности, прошла 25 мая в онлайн-формате и собрала более 500 участников. Кроме российских специалистов на мероприятие откликнулись русисты из Индии, Китая, Чехии, Словакии, Турции.

Фото: iStock
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Открывая конференцию, приуроченную ко Дню славянской письменности и культуры и Дню филолога, ректор МГУ академик Виктор Садовничий приветствовал российских и зарубежных участников и поздравил всех русистов мира с их профессиональными праздниками. В своем выступлении ректор МГУ рассказал о разных этапах становления филологической науки в Московском университете.

Ученые-филологи МГУ всегда считали, что их главная цель - служить отчизне. И не только в аудиториях и на кафедрах. В год 75-летия Великой Победы Садовничий вспомнил подвиг преподавателей и студентов филологического факультета МГУ, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Легендарный ИФЛИ МГУ по его словам, "воспитал целую плеяду военных поэтов", среди которых создатель "Бригантины" Павел Коган, воевавшие в знаменитой "роте философов" Семен Гудзенко и Юрий Левитанский.

Ректор МГУ также поздравил победителей международных онлайн-проектов Московского университета - творческого конкурса "Диалог эпох" и второго сезона Всероссийской акции "Литературная игра" - "Победа и литература", в которых приняли участие около четырех тысяч человек, из них более 300 - иностранцы.

Среди почетных гостей конференции были министр просвещения РФ Сергей Кравцов, председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, вице-президент Ассоциации русистов Словакии, учитель русского языка Милан Буйняк. Последний рассказал, какую важную роль в жизни современного человека играет словесность вообще и русская словесность в частности.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Тематика секций и представленных на них докладов охватывали разные области современной филологии. Индийский русист Мину Бхатнагар рассказала о том, как словотворчество помогает человечеству переносить стихийные бедствия и эпидемии. Она представила целую парадигму лексических образований, связанных с пандемией коронавируса. Профессор Пекинского педагогического университета Лю Цзюань поделилась наблюдениями о том, как воспринимают русскую культуру китайцы, изучающие русский язык. О том, какое важное место занимает русский язык в системе образования Словакии, рассказал преподаватель Католического университета города Ружомберок Томаш Гимра.

Видеоформат стал источником дополнительного вдохновения для участников конференции, ведь благодаря тому, что она проводилась в режиме онлайн, коллеги, находящиеся в разных концах света, смогли пообщаться друг с другом. Результаты научного мероприятия, проведенного МГУ, выходят за рамки одной дисциплины. Успех этого крупного международного проекта открывает новую страницу в развитии сотрудничества ученых разных стран.

Общество Общество Наука Общество Образование Наука и образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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