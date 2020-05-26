Россия с начала года поставила в Беларусь более 10 тысяч тонн гречки

Только за последние полтора месяца российские производители поставили в Беларусь почти 4 тысячи тонн гречневой крупы и 1 тысячу тонн риса. Поставки продовольствия в республику проходят в штатном режиме, сообщила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Всего с начала года в Беларусь было направлено 10,27 тысяч тонн крупы. В основном, поставки идут из Алтайского края, Брянской и Курской областей. Российская сторона в полном объеме выполняет договоренности перед республикой, не ущемляя при этом интересы внутреннего рынка, подчеркнула вице-премьер.

"Объемы российского сельхозпроизводства позволяют не только полностью обеспечить внутренние потребности страны, но и удовлетворять запросы на импорт нашей продукции со стороны коллег и партнеров", - уточнила она.

В 2020 году Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тысяч га, до 858,2 тысяч га.

В середине апреля президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречихи в республике якобы из-за возникших сложностей с поставками этой крупы из России. Между тем, по словам Виктории Абрамченко, еще раньше премьер-министры двух государств договорились о поставках российского продовольствия в республику, в том числе гречки и риса.