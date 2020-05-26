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26.05.2020 14:05
Рубрика: Экономика

Ростехнадзор разъяснил продление действия разрешений

Текст: Евгений Гайва
Эксплуатирующие организации должны выполнять комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, пояснили в Ростехнадзоре в связи с обращением Российского союза промышленников и предпринимателей с просьбой разъяснить порядок применения норм о продлении действия разрешений в 2020 году.

"Норма, установленная пунктом 2 приложения № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" (далее - Постановление № 440), не отменяет и не подменяет собой обязанность эксплуатирующей организации выполнять комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, установленных пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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При этом, решение о необходимости разработки дополнительных мероприятий по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, эксплуатирующая организация принимает самостоятельно.

Руководитель эксплуатирующей организации принимает решение об эксплуатации применяемых технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте без проведения экспертизы промышленной безопасности. Информировать Ростехнадзор о принятом решении не нужно.

Штрафы за неисполнение в период с 6 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. требований подпункта "л" пункта 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, не применяются, если соблюдены требования пункта 2 приложения № 5 к Постановлению № 440, отметили в Ростехнадзоре. То есть решение об эксплуатации опасных производственных объектов без проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений должно быть принято руководителем эксплуатирующей организации, либо руководителем её обособленного структурного подразделения.

Кроме того, с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. допускается проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах с использованием средств дистанционного взаимодействия экспертов в области промышленной безопасности и работников эксплуатирующих организаций.

Фото: iStock
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При проведении исследований, связанных с необходимостью визуального и измерительного контроля, такие исследования проводятся с учетом принятых ограничительных и иных мер, направленных на защиту населения в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), принятыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение таких работ.

При проведении экспертизы с использованием средств дистанционного взаимодействия должны быть соблюдены все требования, установленные законодательством Российской Федерации, отметили в Ростехнадзоре.

В ведомстве также уточнили, в каком случае продлевается аттестация. В частности, проверка знаний требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в период с 6 апреля 2020 г. до 1 октября 2020 г. не проводится. Отсутствие проверки знаний в этот период не будет являться нарушением обязательных требований.

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