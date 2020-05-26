Русист из Узбекистана: Ветеранов путают с ветеринарами

"Мой отец, узбекистанец, - участник войны; моя мать - уроженка России, потерявшая в военные годы отца, братьев, первого мужа и годовалого сына. Отец, демобилизовавшись с военной службы в начале пятидесятых, вернулся на родину с русской женой. В конце жизни он тяжело болел, почти не вставал с постели, но 9 Мая просил чарочку. Наливали на донышке, он выпивал, потом тихо пел русские и украинские песни", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Узбекистана Наталья Алёхина (Рахимова).

Отец переживал, что его удостоверение ветерана войны потрескалось, просил меня подклеить, вспоминает Наталья.

"И эти кусочки более других памятных вещей тревожат мне душу чувством смутной вины, неисполненного долга перед отцом, матерью, родными, не пришедшими с фронта - всеми, кто пережил и не пережил военные годы", - размышляет она.

Педагог с сожалением отмечает: ее ученики очень далеки от всего, что трепетно для нее.

Потерю у них интереса к истории войны русист связывает с отказом от русского языка в девяностые годы.

"Беззаботно и беспечно поколение эпохи цифровых технологий, и вряд ли кто интересуется темой войны в поисковиках. Десятки лет богатство великого русского на нашем пространстве искусственно вытеснялось развязной бойкостью английского и многообещающим щебетанием корейского и китайского языков", - пишет она.

И только в последние годы, по ее словам, начинает возрождаться историческая память и интерес к русскому языку. Основной мотив связан с надеждами на престижное образование, карьеру, высокую зарплату и прочее. Понятно, что материальные и социальные блага необходимы, но такой сугубо меркантильный интерес учителя коробит. И потому, обучая русской речи и основам грамматики, Наталья старается встряхнуть своих учеников, встревожить, заставить думать.

Задав вопрос о 9 Мая, педагог убедилась, что знаний у современных молодых людей не хватает, поэтому отвечают коротко и просто: "Это День Памяти и Почестей". Или: "В этот день поздравляют ветеранов". Иногда ветеранов путают с ветеринарами. Будущий экономист Ирода обрадовала ответом: "Бу Галаба куни! (это День Победы)", но на другие вопросы растерянно пожала плечами. Отвечают и так: "9 Мая - это День Победы России". Уже студентка пединститута Сумбула, взглянув в шпаргалку телефона, написала: "Это день, когда советские войска оккупировали Берлин". Шестиклассник-отличник из семьи билингвов Хонзод, подумав, честно ответил: "В этот день победили фашизм, а кто победил, абсолютно не знаю... Русские, вроде бы…"

Выслушав ответы, учитель поняла: ее миссия - возвращать память.

Так пришла идея Марафона Победы. На своем канале "Русский словесник" в Telegram педагог объявила конкурс на лучшую семейную историю, чтение стихотворений и исполнение песен о войне. Как итог: спокойный шестиклассник Хонзод, после просмотра кадров о фашистских концлагерях, сжав кулаки, не по-детски жестко пообещал в экран: "Я поломаю вам руки!".

А вот ответы на задание: "Что написали бы вы на стенах Рейхстага, если в рядах сражавшихся дошли бы до Берлина?": "Так будет всегда!", "Родина одна!", "Ура! Мы победили!", "Слава Богу, что война закончилась!" А шестиклассник Хонзод, который при первом не знал, кто победил фашизм, ответил: "Я написал бы: "Фашисты - лохи" и сделал селфи с друзьями на Рейхстаге!". Он не сомневался, что друзья будут рядом…

Наталья Алехина верит, что справится со своей главной миссией в жизни: "Уйдут, окончив курс, ученики - их сменит новая группа. Отныне они будут уходить не только с новыми знаниями о "великом и могучем", но получив важнейшие уроки исторической правды - как прививку памяти для иммунитета от искаженного восприятия нашей общей великой истории", - заключает в своем эссе русист.