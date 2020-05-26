Русские не сдаются: как бриг "Меркурий" дал бой двум линейным кораблям

191 год тому назад бриг Черноморского флота "Меркурий" отказался капитулировать перед линейными кораблями Турции "Селимие" и "Реал-Беем". Капитан-лейтенант Александр Казарский вступил в бой и прорвался к русской эскадре в болгарский порт Сизополь.

На рассвете 26 мая 1829 года крейсировавшие в районе Босфорского пролива фрегат "Штандарт", бриги "Орфей" и "Меркурий" обнаружили насчитывавшую 14 кораблей турецкую эскадру. Корабли-разведчики Черноморского флота решили оторваться от противника, но турки не желали упускать легкую добычу - пустились в погоню. Османы были воодушевлены захватом русского фрегата "Рафаил", который капитан II ранга Семен Стройников позорно сдал без боя.

Быстроходные "Штандарт" и "Орфей" оторвались от погони, но флагманский корабль турецкой эскадры 110-пушечный "Селимие" и 74-пушечный "Реал-бей" настигли "Меркурий".

В своем донесении адмиралу Грейгу 28-летний капитан-лейтенант Александр Казарский написал: "Мы единодушно решили драться до последней крайности, и если будет сбит рангоут или в трюме вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалившись с каким нибудь кораблем, тот, кто еще в живых из офицеров, выстрелом из пистолета должен зажечь крюйткамеру".

Бой длился несколько часов. Несмотря на подавляющее превосходство в огневой мощи, турецким линейным кораблям было не под силу расправиться с маленьким "Меркурием". Каждый из турецких кораблей мог стрелять только одним бортом, в то время как "Меркурий" использовал все орудия.

Русские моряки, чтобы лишить противника хода, били из коротких пушек по рангоуту и такелажу турецких кораблей. Первым из боя вышел флагман "Селимие", а затем отстал "Реал-Бей". Прорыв дался "Меркурию" дорого: четыре моряка были убиты и шесть получили ранения. Бриг получил 22 пробоины в корпусе, 133 - в парусах, 16 повреждений в рангоуте, 148 - в такелаже, ядрами оказались разбиты все шлюпки.

Лучше всего о мужестве моряков "Меркурия" свидетельствует письмо одного из штурманов турецкого корабля "Реал-бей": "Дело неслыханное и невероятное. Мы не могли заставить его сдаться: он дрался, ретируясь и маневрируя со всем искусством опытного военного капитана, до того, что, стыдно сказать, мы прекратили сражение, и он со славою продолжал свой путь. Ежели в великих деяниях древних и наших времен находятся подвиги храбрости, то сей поступок должен все оные помрачить, и имя сего героя достойно быть начертано золотыми литерами на храме славы".

Бриг "Меркурий" получил кормовой Георгиевский флаг и прослужил на Черном море до 9 ноября 1857 года. Капитан Казарский и поручик Прокофьев были награждена орденами Святого Георгия IV класса, остальные офицеры - орденами Святого Владимира IV степени с бантом, матросы - знаки отличия Военного ордена Святого Георгия. Все офицеры были произведены в следующие чины.