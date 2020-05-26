Шойгу рассказал о сроках завершения исследований вакцины от COVID-19

Военные специалисты намерены завершить клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции в срок до конца июля текущего года. Об этом во вторник президенту России Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, клинические исследования проводят в настоящее время специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ Минобороны.

Отмечается, что военный институт ведет научные разработки совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н​​​.Ф. Гамалеи Минздрава России. Гражданские и военные специалисты разрабатывают рекомбинантную вакцину против новой коронавирусной инфекции.

"Сейчас завершаются доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ запланировано на 1 июня. Завершить же клинические исследования полностью планируется до конца июля", - уточнил Сергей Шойгу.