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26.05.2020,  
15:36
Текст:  Алексей Брусилов

Штучная модификация: редкая версия Т-62 замечена в Сирии

Редкая модификация среднего танка Т-62 замечена на тактических учениях 25-й дивизии сирийской армии.
Фото: ANNA News Официальный / youtube.com Фото: ANNA News Официальный / youtube.com
Фото: ANNA News Официальный / youtube.com

Репортаж с полигона, где оттачивалось боевое мастерство, обнародовало агентство ANNA News. Этим соединение, известное как "Силы Тигра", командует бригадный генерал Сухель Аль-Хасан.

"Шестьдесят второй" обращает на себя вниманием тем, что кроме комплекса оптико-электронного подавления Sarab ("Мираж"), предназначенного для нейтрализации управляемых ракет, в задней части установлена вертикальная "труба".

Как считают военные эксперты, это датчик ветра, позволяющий наводчику более точно вести огонь из 115-мм гладкоствольной пушки 2А20.

Еще до начала гражданской войны и террористической агрессии в сирийской армии начались работы по улучшению характеристик бронетанковой техники. Так, были модернизированы имевшиеся в войсках Т-55 и Т-72.

Фото: youtube.com
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По некоторым данным, планировалось доработать и часть парка Т-62. Однако частично "прокачать" успели лишь очень небольшое количество машин. За все время конфликта в объективы фото- и видеокамер такие танки попадали всего лишь несколько раз.

В материале ANNA News эта боевая машина действует вместе с "семьдесят вторым". Их экипажи уверенно маневрируют и точно поражают различные цели, демонстрируя высокий профессиональный уровень.

Первые партии Т-62 стали поступать в Сирию из Советского Союза еще в начале 70-х годов. Они принимали участие в октябрьской войне 1973 года, во время гражданской войны в Ливане, а также в ходе боев с израильской армией в июне 1982 года.

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