Советские войска покинули Порт-Артур 65 лет назад

26 мая 1955 года последние советские солдаты покинули Ляодунский полуостров. Стоящий на русских могилах Порт-Артур стал китайским Люйшунем, город Дальний назвали Далянь, а Советский Союз лишился крупной военно-морской базы.

История российского форпоста на Дальнем Востоке началась в XIX веке. Китай, нуждавшийся в союзниках, подписал с императором Николаем II конвенцию, по которой Россия получила в исключительное пользование военно-морские базы Люйшунь и Даляньвань. 4 декабря 1897 года на рейде Порт-Артура появился отряд контр-адмирала Реунова, а через два дня пришла английская канонерская лодка "Дафне". Русские моряки вырвали Порт-Артур буквально из-под носа у англичан.

После русско-японской войны Квантунским полуостровом завладела Япония, но в августе 1945 года Порт-Артур заняли морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вскоре США развязали войну в Корее и китайские коммунисты, как пишет историк Леонид Максименков, решили оставить советскую армию и флот в Порт-Артуре.

28 марта 1952 года Мао Цзэдун написал Сталину: "Китайское правительство имеет основания и необходимость просить Cоветское правительство оставить советские вооруженные силы в зоне Порт-Артура и не выводить их". Верховный главнокомандующий удовлетворил просьбу и аренда базы стала бессрочной.

Пришедший к власти Никита Хрущева отказался от политики предшественника и осенью 1954 года принимает не поддающееся логическому объяснению решение - безвозмездно передать базу и все имущество КНР.

"В наши воинские части зачастили многочисленные китайские комиссии, в том числе и правительственные с высокопоставленными гостями, среди которых были знаменитый писатель Го Можо, командующий вооруженными силами КНР Пын Дэхуай, вдова Сунь Ятсена Сун Цзинлин. Многим советским военнослужащим вручили награды КНР. В Доме офицеров непрерывной чередой шли концерты известных артистов", - пишет историк военно-морского флота Сергей Ищенко.

Одновременно с этим шла "продажа" воинского имущества и оборудования. Каждая вешалка, кровать, умывальник, кухонный и противопожарный инвентарь, любая мелочь описывались и оформлялись в шести экземплярах.

Буквально за бесценок КНР получил все инфраструктуру, оружие, боеприпасы и военную технику. 39-я армия была позже расформирована. Тихоокеанский флот лишился удобного места базирования, дальняя авиация - аэродромов.

Понимая, какой удар обороноспособности страны нанесла передача Порт-Артура, министр обороны СССР Георгий Жуков отверг предложение Хрущева осветить в СМИ "утилизацию" базы и предложит ограничиться кратким сообщением для печати.

Последствия политического решения по Порт-Артуру скажутся быстро: к весне 1958 года Хрущев станет предлагать Мао Цзэдуну восстановить советско-китайскую базу в Порт-Артуре, но безуспешно.