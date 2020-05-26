Раскрыта тайна создателей крошечных наскальных рисунков

Новости

Дышите глубже: новый BMW 4 Series показал огромные "ноздри" на тизере 16:00
В Крыму "черные банкиры" обналичили более миллиарда рублей 15:55
Шойгу рассказал о сроках завершения исследований вакцины от COVID-19 15:51
В Кузбассе повар получил срок за призывы к терроризму 15:47
В Петербурге заложили атомоход "Якутия" 15:44
Редчайший вид гепарда удалось заснять в Алжире 15:41
Ученые рассказали, как мытье рук защищает от коронавируса 15:40
Под Орлом завели дело о вспышке COVID-19 в доме ветеранов 15:40
В РГБД ответили на просьбу дочери Успенского не называть премию именем отца 15:38
Американец взял на прокат маслкар и сразу его разбил 15:38
Крупнейшая авиакомпания в Латинской Америке объявила о банкротстве 15:25
Пригожин пригрозил Шнурову, который поиздевался над ним и Валерией 15:23
Андреа Бочелли переболел коронавирусом 15:21
ГАЗ продолжает патентовать семейство новых "ГАЗелей" 15:15
В Псковской области иностранец пойдет под суд за контрабанду гашиша 15:14
В Дагестане заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом 15:13
Обвиняемому в убийстве девушки историку Соколову продлили арест до осени 15:00
Президент Беларуси поддержал проект указа по зарплатам бюджетникам 15:00
СК проверяет подозреваемых в убийстве директора солнечногорского ТЦ 15:00
В Японии сфотографировали загадочный кроссовер Toyota 15:00
Нижегородский бизнес-омбудсмен госпитализирован с коронавирусом 14:58
В Москве будет запущен новый динамичный формат игры - Кипербол 14:52
Песков объяснил формат встреч президента в условиях пандемии 14:51
Армия РФ получит более 20 боевых роботов в 2020 году 14:40
В Башкирии коронавирусом заразились свыше 300 врачей 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 14:31
Рубрика: В мире

Раскрыта тайна создателей крошечных наскальных рисунков

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийские ученые, похоже, раскрыли давнюю тайну создания миниатюрных наскальных рисунков, обнаруженных в местечке под названием Йилбилинджи недалеко от залива Карпентария в северной Австралии.

О новом исследовании рассказал журнал Science. Считается, что крошечные рисунки были сделаны аборигенами порядка 450-500 лет назад. Этот вид изображений значительно отличается от всех других видов наскального искусства.

Фото: Xinhua
В Китае найден 2000-летний сосуд с неизвестной жидкостью

Загадкой для ученых много лет была техника их создания, а также причина, по которой все подобные рисунки изображены на скалах на небольшой высоте. Они явно были созданы при помощи трафаретов. Ответ исследователи нашли экспериментальным путем.

Они пообщались с представителями коренного народа марра и попытались воспроизвести древнее искусство этих людей, используя только местные материалы. Успех принесло изучение свойств пчелиного воска. Ученые нагревали его и приклеивали к скале, опрыскивая белой пигментной краской. Так и получались трафареты, при помощи которых удалось получить рисунки, исключительно похожие на древние оригиналы.

Авторы работы  отмечают, что миниатюрное искусство могло служить для духовных или ритуальных целей, возможно, даже для колдовских ритуалов. Впрочем, они предложили и другое объяснение: эти изображения могли быть созданы детьми, которые просто играли, рисуя на скалах. В этом случае понятно, почему картинки расположены так низко.

Всего в Йилбилинджи на сегодняшний день найдено 17 миниатюрных рисунков, изображающих людей с бумерангами и геометрические узоры. В других местах Австралии ранее также находили подобные сюжеты, причем возраст самых древних рисунков, созданных при помощи трафаретов, может достигать 44 тысяч лет.

Не исключено, что уже в то время люди умели использовать пчелиный воск для своего творчества, хотя гораздо чаще трафаретами им служили собственные ладони.

Суперкомпьютер нашел причину внезапного исчезновения неандертальцев
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды
В мире Океания Австралия Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля