Раскрыта тайна создателей крошечных наскальных рисунков

Австралийские ученые, похоже, раскрыли давнюю тайну создания миниатюрных наскальных рисунков, обнаруженных в местечке под названием Йилбилинджи недалеко от залива Карпентария в северной Австралии.

О новом исследовании рассказал журнал Science. Считается, что крошечные рисунки были сделаны аборигенами порядка 450-500 лет назад. Этот вид изображений значительно отличается от всех других видов наскального искусства.

Загадкой для ученых много лет была техника их создания, а также причина, по которой все подобные рисунки изображены на скалах на небольшой высоте. Они явно были созданы при помощи трафаретов. Ответ исследователи нашли экспериментальным путем.

Они пообщались с представителями коренного народа марра и попытались воспроизвести древнее искусство этих людей, используя только местные материалы. Успех принесло изучение свойств пчелиного воска. Ученые нагревали его и приклеивали к скале, опрыскивая белой пигментной краской. Так и получались трафареты, при помощи которых удалось получить рисунки, исключительно похожие на древние оригиналы.

Авторы работы отмечают, что миниатюрное искусство могло служить для духовных или ритуальных целей, возможно, даже для колдовских ритуалов. Впрочем, они предложили и другое объяснение: эти изображения могли быть созданы детьми, которые просто играли, рисуя на скалах. В этом случае понятно, почему картинки расположены так низко.

Всего в Йилбилинджи на сегодняшний день найдено 17 миниатюрных рисунков, изображающих людей с бумерангами и геометрические узоры. В других местах Австралии ранее также находили подобные сюжеты, причем возраст самых древних рисунков, созданных при помощи трафаретов, может достигать 44 тысяч лет.

Не исключено, что уже в то время люди умели использовать пчелиный воск для своего творчества, хотя гораздо чаще трафаретами им служили собственные ладони.