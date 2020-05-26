Впервые в мире младенца спасли с помощью стволовых клеток

В Японии проведена первая в мире операция по спасению печени новорожденного стволовыми клетками. Об этом сообщил японский Национальный центр здоровья и развития детей.

У ребенка была выявлена редкая генетическая патология, из-за которой в его крови накапливался аммиак. Спасти его могла лишь пересадка печени, но в силу возраста проводить трансплантацию было слишком опасно. Необходимо было дождаться, когда пациент будет весить не менее шести килограмм.

Но и ждать было нельзя. Японские врачи использовали эмбриональные стволовые клетки, чтобы вырастить из них гепатоциты - клетки печени, и имплантировали их младенцу.

На шестой день жизни они ввели ему 190 миллионов гепатоцитов прямо в воротную вену печени. Операция прошла успешно, впоследствии никаких побочных эффектов не возникло. Через девять дней младенца перевели из реанимации в обычную палату, а через два месяца родители забрали его из больницы домой.

Анализы перед выпиской показали, что концентрация аммиака в крови ребенка была в пределах нормы даже после того, как в его пище появилось больше белка, являющегося главным источником азота, а, значит, и аммиака в организме.