Трансляция "Бессмертного полка онлайн" завершится на этой неделе

Проект "Бессмертный полк онлайн" приближается к заключительному этапу - в виртуальном строю уже прошли более двух миллионов героев, до конца недели трансляция будет завершена. Об этом "РГ" рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"По данным штаба, на сегодняшний день для повторной модерации ожидается более 190 тысяч анкет. "Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, - рассказывает Елена Цунаева. - В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации - осталось проверить менее 1000 заявок. Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия".

По словам Цунаевой, в ходе онлайн-шествия всего показано порядка 2,7 миллиона фотографий и записей об участниках войны.

За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединились к трансляции на сайте Бессмертного полка России, сайте Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях.

Любые вопросы по "Бессмертному полку онлайн" можно уточнить на горячей линии по номеру 8 (800) 201-94-50.