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26.05.2020 16:29
Рубрика: Общество

Трансляция "Бессмертного полка онлайн" завершится на этой неделе

Текст: Ирина Огилько

Проект "Бессмертный полк онлайн" приближается к заключительному этапу - в виртуальном строю уже прошли более двух миллионов героев, до конца недели трансляция будет завершена. Об этом "РГ" рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"По данным штаба, на сегодняшний день для повторной модерации ожидается более 190 тысяч анкет. "Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, - рассказывает Елена Цунаева. - В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации - осталось проверить менее 1000 заявок. Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия".

По словам Цунаевой, в ходе онлайн-шествия всего показано порядка 2,7 миллиона фотографий и записей об участниках войны.

За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединились к трансляции на сайте Бессмертного полка России, сайте Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях.

Любые вопросы по "Бессмертному полку онлайн" можно уточнить на горячей линии по номеру 8 (800) 201-94-50.

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