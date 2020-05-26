Тренер бойца ММА Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства

Тренер известного бойца ММА Магомеда Исмаилова Владимир Осия задержан правоохранительными органами.

Как стало известно, заслуженный тренер России подозревается в организации убийства. Это подтвердил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Осия был задержан", - сказал собеседник агентства.

Осия является тренером известного бойца Магомеда Исмаилова, который выигрывал чемпионаты мира и России по боевому самбо. Также в 2019 году Исмаилов первым из россиян стал чемпионом по ММА.

В прошлом году сборная России, которую возглавлял Осия, стала чемпионом мира по ММА.