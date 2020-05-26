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26.05.2020,  
11:01
Текст:  Антон Валагин

Уничтожение беспилотника лазерной пушкой показали на видео

Тихоокеанский флот США опубликовал видео первого боевого применения 150-киловаттного лазера, установленного на десантном корабле Portland.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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- В ходе испытаний твердотельный лазер высокого класса уничтожил беспилотник в воздухе, - сообщили в ВМС США.

Другие характеристики оружия не раскрываются. Известно, что разработанный компанией Northrop Grumman лазер предназначен для борьбы с дронами и небольшими лодками.

Ранее ВМС США тестировали на десантном корабле Ponce 30-киловаттный лазер той же компании, но дальше испытаний дело не пошло, пишет "Популярная механика".

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