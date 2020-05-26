Уничтожение беспилотника лазерной пушкой показали на видео

#USSPortland (LPD 27) conducts Laser Weapon System Demonstrator Test in Pacific: https://t.co/zZJglgDIcf @USNavy @USNavyResearch #NavyLethality pic.twitter.com/K8xtcEWiRz— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) May 22, 2020
Тихоокеанский флот США опубликовал видео первого боевого применения 150-киловаттного лазера, установленного на десантном корабле Portland.
- В ходе испытаний твердотельный лазер высокого класса уничтожил беспилотник в воздухе, - сообщили в ВМС США.
Другие характеристики оружия не раскрываются. Известно, что разработанный компанией Northrop Grumman лазер предназначен для борьбы с дронами и небольшими лодками.
Ранее ВМС США тестировали на десантном корабле Ponce 30-киловаттный лазер той же компании, но дальше испытаний дело не пошло, пишет "Популярная механика".