Уничтожение беспилотника лазерной пушкой показали на видео

Тихоокеанский флот США опубликовал видео первого боевого применения 150-киловаттного лазера, установленного на десантном корабле Portland.

- В ходе испытаний твердотельный лазер высокого класса уничтожил беспилотник в воздухе, - сообщили в ВМС США.

Другие характеристики оружия не раскрываются. Известно, что разработанный компанией Northrop Grumman лазер предназначен для борьбы с дронами и небольшими лодками.

Ранее ВМС США тестировали на десантном корабле Ponce 30-киловаттный лазер той же компании, но дальше испытаний дело не пошло, пишет "Популярная механика".