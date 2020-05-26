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26.05.2020 14:08
Рубрика: Власть

В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции

Текст: Кира Латухина

В Кремле не считают, что нужно внести какие-то новые поправки к Конституции в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

На вопрос, считают ли в Кремле, что жизнь диктует новые изменения в Основной закон страны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что нет, не считают.

Фото: Пресс-центр ЦИК России
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На предположение, что в обществе могли созреть новые запросы, представитель Кремля пояснил, что "общество - не законстенелая структура, а живой организм, и постоянно вызревают новые запросы, которые, конечно же, все принимают во внимание, которыми все делятся".

Это абсолютно нормальный процесс развития общественной жизни, считает Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Изменения в Конституцию РФ Пандемия коронавируса COVID-19

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