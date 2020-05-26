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26.05.2020,  
07:46
Текст:  Николай Грищенко

В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

В России началось строительство нового стратегического бомбардировщика пятого поколения. Работы ведутся в рамках реализации программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".

Фото: Область 45 / youtube.com
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Как сообщает ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации по стелс-бомбардировщику завершена и началась поставка материалов на один из авиазаводов Объединенной авиастроительный корпорации для изготовления элементов планера. Началось изготовление кабины самолета. "Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что в декабре прошлого года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что эскизный проект самолета утвержден и начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА. Отдельно проводятся стендовые испытания двигателей.

Отметим, что стелс-бомбардировщик спроектирован по схеме "летающее крыло", чтобы снизить его радиолокационную заметность. Новый самолет заменит все три типа, стоящие на вооружении: Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Вооружат его гиперзвуковыми ракетами с большой дальностью полета и искусственным интеллектом и дальностью полета до семи тысяч километров. Кроме того, бомбардировщик получит системы радиоэлектронной борьбы.

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