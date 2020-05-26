Власти Аргентины закрыли на карантин пятитысячный жилой район

В пригороде столицы Аргентины из-за коронавируса власти закрыли на карантин закрыли район, в котором проживают свыше пяти тысяч человек. Речь идет о квартале Вилья-Асуль в городе Кильмес. Об этом сообщил министр безопасности региона Серхио Берни.

"Минимум на ближайшие десять дней жителям запрещено покидать свой район. Мера связана с ростом числа заболеваемости на этой территории - уже 50 случаев", - приводит заявление министра безопасности ТАСС.

На всех выездах из района на период карантина будут дежурить полицейские патрули. Вилья-Асуль - один из самых бедных кварталов пригорода Буэнос-Айреса. Такие территории сейчас являются основными очагами инфекции в стране и вызывают больше всего беспокойства. Об этом рассказал президент Аргентины Альберто Фернандес, объявляя о продлении карантина седьмого июня. Первый случай заражения коронавирусом в стране подтвердили третьего марта. Сейчас в Аргентине зарегистрировано уже свыше 12 тысяч человек с диагнозом COVID-19.