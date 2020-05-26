Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил бизнес-сообщество с Днем российского предпринимательства, который в этом году отмечается в непростое время. Спикер напомнил о принятых мерах поддержки.

- Знания, опыт, деловые качества предпринимателей сегодня особенно востребованы, - отметил глава нижней палаты в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.

По оценке спикера, российские предприниматели вносят большой вклад в развитие страны, активно участвуют в решении экономических и социальных задач.

Володин подчеркнул, что государство приняло комплексные меры поддержки людей и отраслей экономики, предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших в кризисной ситуации.

- Все ветви власти объединили усилия, чтобы оперативно ввести в действие законы, помогающие предпринимателям сохранить свое дело, рабочие места, выплачивать заработную плату, не допустить банкротства, - напомнил спикер.

Володин пожелал предпринимателям здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее Госдума оперативно приняла несколько пакетов законов по поддержке граждан и бизнеса. Одобренные меры для предпринимателей в основном направлены на поддержку малого и среднего бизнеса.