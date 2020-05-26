Выросли из-под земли: маскировку спецназа Вьетнама показали на видео

В интернете появилось впечатляющее видео тренировок вьетнамского спецназа.

Небольшой по длительности ролик, размещенный на YouTube, дает представление о том, как можно спрятать целое подразделение опытных бойцов на практически открытой местности.

По команде буквально из-под земли в нескольких шагах от оператора вырастают спецназовцы Вьетнамской народной армии в маскировочных халатах.

Съемки ведутся с близкого расстояния, но до тех пор, пока не прозвучала команда, практически невозможно определить, где именно находятся бойцы, сливающиеся с травой.

А после того как они, следуя команде, вновь ложатся на землю, мастера маскировки словно растворяются прямо на глазах наблюдателей.