Звезды "Ривердэйла" Коул Спраус и Лили Рейнхарт расстались

Актеры Коул Спраус и Лили Рейнхарт, звезды молодежной "мыльной оперы" "Ривердэйл", благодаря которой и начался их роман, вновь расстались.

Об этом необычайно волнующем событии пишет PageSix, заверяя, что источник ресурса знает, что говорит.

Стоит уточнить, что их чувства уже как-то затухали в прошлом году, но после вновь вдруг вспыхнули. (Видимо, агенты молодых людей все-таки не самые большие оригиналы.)

Отмечено: 27-летний Коул и 23-летняя Лили предусмотрительно порвали друг с другом перед самым началом обострения распространения новой коронавирусной инфекции, так что самоизолировались уже отдельно друг от дружки.

Спраус играет в "Ривердэйле" Джагхеда, Рейнхард - Бетти Купер, оба - ключевые персонажи.

"Ривердэйл" выходит с 2017 года. Четвертый сезон шоу закончился в этом месяце, пятый обещан на следующий год.