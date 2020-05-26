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Звезды "Ривердэйла" Коул Спраус и Лили Рейнхарт расстались

Новости
    26.05.2020, 14:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актеры Коул Спраус и Лили Рейнхарт, звезды молодежной "мыльной оперы" "Ривердэйл", благодаря которой и начался их роман, вновь расстались.

Фото: Андрей Куликов/ РГ
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Об этом необычайно волнующем событии пишет PageSix, заверяя, что источник ресурса знает, что говорит.

Стоит уточнить, что их чувства уже как-то затухали в прошлом году, но после вновь вдруг вспыхнули. (Видимо, агенты молодых людей все-таки не самые большие оригиналы.)

Отмечено: 27-летний Коул и 23-летняя Лили предусмотрительно порвали друг с другом перед самым началом обострения распространения новой коронавирусной инфекции, так что самоизолировались уже отдельно друг от дружки.

Спраус играет в "Ривердэйле" Джагхеда, Рейнхард - Бетти Купер, оба - ключевые персонажи.

"Ривердэйл" выходит с 2017 года. Четвертый сезон шоу закончился в этом месяце, пятый обещан на следующий год.

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