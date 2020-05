Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей

Это видео впервые было показано в начале концерта Билли Айлиш, состоявшегося 10 марта в Майами (США). Из зала тогда слышались восторженные крики от "О, боже!" до "Во дает?!". Затем из-за пандемии коронавируса американский тур был отменен. И вот теперь Билли Айлиш решила выпустить тот ролик Not My Responsibility ("Не моя ответственность") отдельно, назвав его короткометражным фильмом. А заодно и прокомментировала его содержание, довольно неожиданное для, пожалуй, уже устоявшегося имиджа певицы…

Песни Not My Responsibility нет на дебютном альбоме Билли Айлиш 2019 года When We All Fall Asleep Where Do We Go? Не успела она попасть и в сборник двадцати ее хитов, изданный уже в нынешнем году. Новый трек - это магическая, немного монотонная, но и отчаянная, очень влекущая медитация, фактически ритмичный наговор под музыку.

И мини-фильм Not My Responsibility впечатляет, хоть и удивляет: что-то подобное мы могли ожидать от Мадонны или Рианны, но, кажется, совсем не от Билли Айлиш.

Большую часть ленты на сгущающемся мрачнованом фоне певица неспешно и как-то отрешенно раздевается. А потом в оставшейся одежде с головой погружается в черные пучины воды…

То есть - снова масса трагичности, подтекста, скрытых смыслов, аллегорий, недосказанности… И, как обычно в песнях Билли Айлиш, есть чему удивиться и над чем задуматься.

Сама же певица на этот раз рассказала, о чем ее новое послание:

- Мы делаем выводы о людях, основываясь на их размерах. Мы решаем, кто они такие и чего они стоят. Но какая разница: больше на мне одежды или меньше?! Кто решает, что делает меня мной? Что это значит? Что мои ценности должны основываться только на твоем восприятии? Или то, что ваше мнение обо мне - не моя ответственность?!

Кстати

Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.