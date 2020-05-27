Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей

Новости

На Урале привезли 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу 14:49
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка 14:48
Костромской парикмахер нон-стоп подстриг 90 человек за два дня 14:44
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 14:36
На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице 14:35
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии 14:32
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара 14:30
Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива" 14:25
Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси 14:22
В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы 14:19
Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании 14:14
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч 14:00
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика 13:55
В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники 13:53
Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы 13:52
Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров 13:46
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра" 13:46
Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе 13:38
Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост 13:36
Молния ударила в самолет над Красноярском 13:35
В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин 13:34
На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 13:47
Рубрика: Культура

Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей

Текст: Александр Алексеев
Это видео впервые было показано в начале концерта Билли Айлиш, состоявшегося 10 марта в Майами (США). Из зала тогда слышались восторженные крики от "О, боже!" до "Во дает?!". Затем из-за пандемии коронавируса американский тур был отменен. И вот теперь Билли Айлиш решила выпустить тот ролик Not My Responsibility ("Не моя ответственность") отдельно, назвав его короткометражным фильмом. А заодно и прокомментировала его содержание, довольно неожиданное для, пожалуй, уже устоявшегося имиджа певицы…

Песни Not My Responsibility нет на дебютном альбоме Билли Айлиш 2019 года When We All Fall Asleep Where Do We Go? Не успела она попасть и в сборник двадцати ее хитов, изданный уже в нынешнем году. Новый трек - это магическая, немного монотонная, но и отчаянная, очень влекущая медитация, фактически ритмичный наговор под музыку.

Фото: REUTERS/Mike Blake
Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

И мини-фильм Not My Responsibility впечатляет, хоть и удивляет: что-то подобное мы могли ожидать от Мадонны или Рианны, но, кажется, совсем не от Билли Айлиш.

Большую часть ленты на сгущающемся мрачнованом фоне певица неспешно и как-то отрешенно раздевается. А потом в оставшейся одежде с головой погружается в черные пучины воды…

То есть - снова масса трагичности, подтекста, скрытых смыслов, аллегорий, недосказанности… И, как обычно в песнях Билли Айлиш, есть чему удивиться и над чем задуматься.

Сама же певица на этот раз рассказала, о чем ее новое послание:

- Мы делаем выводы о людях, основываясь на их размерах. Мы решаем, кто они такие и чего они стоят. Но какая разница: больше на мне одежды или меньше?! Кто решает, что делает меня мной? Что это значит? Что мои ценности должны основываться только на твоем восприятии? Или то, что ваше мнение обо мне - не моя ответственность?!

Кстати

Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров