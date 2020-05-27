Цусима: как разгром русской эскадры повлиял на развитие флота

27 мая (14 мая по старому стилю) 1905 года произошло Цусимское сражение - крупнейшее в ходе русско-японской войны и, пожалуй, одно из самых трагичных за всю историю русского флота. Оно закончилось разгромом второй эскадры Тихоокеанского флота под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского. Итоги сражения стали определяющими для исхода войны в пользу Японии и повлияли на развитие мирового военного кораблестроения.

Превосходство над русскими морским флотом Япония получила с самого начала войны, неожиданно ночью атаковав корабли первой Тихоокеанской эскадры. Чтобы улучшить положение, командование решило сформировать вторую и третью Тихоокеанские эскадры.

В сентябре 1904 года вторая эскадра с провизией уже базировалась в военном порту Либавы, а 2 октября выдвинулась во Владивосток. Пройдя более 33 тысяч километров, ночью 14 мая эскадра вошла в Корейский пролив, разделяющий Японию и Корею и являющийся самым коротким путем до Владивостока.

Рождественский поставил перед эскадрой задачу дойти до города посредством прорыва хотя бы части эскадры. При этом он отказался от разведки и четкого плана действий, за исключением общих указаний некоторым кораблям, от него не поступало. Также во время пути, который занял более семи месяцев, экипаж мало готовился к бою.

Японский адмирал Того Хэйхатиро, напротив, отлично изучил противника - в планах у него было уничтожить русскую эскадру. Он знал, что она действует больше в обороне, благодаря разведке был в курсе, где и в каком количестве идут корабли. Японцы выяснили даже то, что они плывут в кильватерных колоннах, потому решили атаковать их небольшими маневренными соединениями по четыре-шесть кораблей за счет их скорости и выгодных углов.

В 4:45 утра 14 мая адмирал Того, будучи на борту броненосца IJN Mikasa, получил от разведчиков сообщение о подходе русских кораблей. На встречу к ним тут же вышла японская эскадра. Около 7:00 они заметили друг друга, а к полудню к русской эскадре, которая перестраивалась в боевую готовность, подошли японские крейсеры IJN Kasagi, IJN Chitose, IJN Otowa, IJN Niitaka, но были обстреляны "Ослябей", "Князем Суворовым" и броненосцами третьего отряда, после чего быстро отошли.

После этого вторая эскадра поменяла свой курс на Владивосток, однако вновь были обнаружены вражеские корабли, пересекающие курс эскадры справа налево. По японскому флагману IJN Mikasa начал стрелять сначала "Князь Суворов", затем "Александр III", "Бородино", "Орел", "Ослябя". По "Ниссину" и "Касуге" - броненосец "Сисой Великий" и три броненосца береговой обороны. Затем начали стрелять "Николай I" и "Адмирал Нахимов". Ответный огонь открыли японские корабли.

В итоге во время обстрела из-за затопления части корабля сначала перевернулся, а потом утонул русский "Ослябя". На "Сисое Великом" начался пожар, а на "Князе Суворове" вышли из строя все башни, с него сняли оставшихся в живых офицеров и раненного в голову Рожественского. Он передал командование контр-адмиралу Николаю Небогатову и приказал идти во Владивосток. К вечеру затонул "Князь Суворов", из вражеских кораблей повреждения получили IJN Mikasa и IJN Nisshin.

Ночью русскую эскадру атаковали японские миноносцы. Оборона прошла успешно, два вражеских корабля затонули, еще четыре сильно пострадали в этом бою. Около двух ночи затонул принявший на себя 24 мины русский "Наварин". Днем 15 мая из-за очередных атак затонули почти все русские корабли - эсминец "Блестящий", эскадренный миноносец "Безупречный", броненосец "Адмирал Нахимов", "Сисой Великий", крейсер "Светлана", "Владимир Мономах", "Адмирал Ушаков". Отряд кораблей Небогатова, состоящий из броненосцев "Император Николай I", "Орел", "Генерал-адмирал Апраксин" и "Адмирал Сенявин" попал в полукольцо японских кораблей и сдался. Из окружения вырвался лишь крейсер второго ранга "Изумруд". Рожественский, который находился на миноносце "Бедовый", сдался в плен.

Всего в русской эскадре погибли 5 045 человек. В плену оказались еще 7 282 человека. Из эскадры, в составе которой было 16 170 человек, до Владивостока дошли лишь 870. Из 38 кораблей противник затопил 21 судно. С японской стороны погибло 116 человек, а флот потерял лишь три миноносца. Поражение в Цусимском сражении серьезно ударило по престижу Российской империи. Кроме того, оно сказалось на дальнейшем кораблестроении, доказав эффективность крупнокалиберной артиллерии. Артиллерия среднего калибра из-за больших расстояний оказалась неэффективной. Пробивная способность бронебойных и разрушительное действие фугасных снарядов потребовали увеличения площади бронирования борта.

В 1907 году морское министерство объявило конкурс на создание проекта линейного корабля, который выиграл Балтийский завод. Проект предусматривал линейное расположение трех орудийных башен главного калибра, улучшенную систему бронирования и высокую скорость хода. В 1909 году по этому проекту заложили четыре линейных корабля: "Севастополь", "Петропавловск" - на Балтийском, "Ган-гут" и "Полтава" - на Адмиралтейском заводе в Петербурге. Однако их строительство затянулось. В 1912 году заложили четыре самых сильных к тому времени линейных крейсера - "Измаил", "Кинбурн", "Бородино" и "Наварин". Они должны были развивать скорость 26,5 узла, иметь двенадцать 356-миллиметровых пушек в четырех трехорудийных башнях с линейным расположением, двадцать 130-миллиметровых орудий и четыре 47-миллиметровые зенитные пушки, а также улучшенное бронирование борта, башен и рубок.