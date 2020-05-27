Экс-кандидат в президенты призвал ввести в США 4-дневную рабочую неделю

США должны "серьезно" рассмотреть вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, чтобы помочь улучшить психическое здоровье работников, предложить больше возможностей для людей с гибким графиком и обеспечить локализацию кризиса, заявил экс-кандидат в президенты, предприниматель и политический обозреватель CNN Эндрю Янг.

"Трехдневные выходные лучше, чем двухдневные. Мы должны серьезно рассмотреть четырехдневную рабочую неделю. Исследования показывают, что мы можем быть столь же продуктивными. Это позволит создать рабочие места в глубинке и улучшить психическое здоровье", - написал политик в Twitter.

По мнению Янга, концепция четырехдневной рабочей недели приобретает все большую популярность на фоне пандемии. Компании были вынуждены приспосабливаться к новым обстоятельствам. Многие работают из дома, а некоторые сотрудники меняют график, чтобы заботиться о своих семьях. При этом отдельные позиции в офисах преобразуются полностью.

Аналитик полагает, что четырехдневная рабочая неделя устранит некоторые неравенства. Например, это может помочь женщинам получить более комфортные условия на рабочем месте. Обязанности по уходу за детьми будут равномерно распределяться между мужчинами и женщинами. Однако введение новшества в основном зависит от работодателей, поэтому, вероятно, есть рабочие места, которые дадут шанс на четырехдневную рабочую неделю, а другие - нет.

Экс-президент США ссылался также на эксперимент, проведенный японской дочерней компанией Microsoft. Во время четырехдневной рабочей недели производительность труда увеличилась на 40 процентов. А Эндрю Барнс, основатель новозеландской компании Perpetual Garden, при переходе на четырехдневную рабочую неделю обнаружил, что это принесло пользу, как коллективу, так и бизнесу.

Между тем за введение четырехдневной рабочей недели с целью восстановления экономики после кризиса коронавируса выступила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Люди будут больше путешествовать, поддерживая тем самым туристическую отрасль, которая является важной частью бюджета, считает она.