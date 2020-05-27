Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, расширив доступ аграриев к льготным кредитам.

Кабинетом министров внесены изменения в перечень направлений целевого использования льготных кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. На инвестиционные - от 2 до 15 лет - и краткосрочные - до 1 года - займы со сниженной ставкой теперь могут претендовать компании, осуществляющие первичную и последующую переработку сельхозпродукции, переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, а также переработку лесных ресурсов.

Это, рассчитывают в правительстве, поможет нарастить производство сельхозпродукции и поддержит российский агросектор на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.