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27.05.2020 18:15
Рубрика: Власть

Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, расширив доступ аграриев к льготным кредитам.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
В 2020 году экспорт сельхозпродукции может превысить плановый

Кабинетом министров внесены изменения в перечень направлений целевого использования льготных кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. На инвестиционные - от 2 до 15 лет - и краткосрочные - до 1 года - займы со сниженной ставкой теперь могут претендовать компании, осуществляющие первичную и последующую переработку сельхозпродукции, переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, а также переработку лесных ресурсов.

Это, рассчитывают в правительстве, поможет нарастить производство сельхозпродукции и поддержит российский агросектор на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

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