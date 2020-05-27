Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям защищать интеллектуальную собственность

Обеспечить своевременную регистрацию заявок на изобретения, новые товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, Роспатенту удалось только благодаря переходу в цифровой формат работы. О том, как удается справляться с огромной нагрузкой, в интервью "Российской газете" рассказал глава патентного ведомства Григорий Ивлиев.

Григорий Петрович, на чем изобретатели предпочитают описывать свои разработке: на компьютере или на бумаге?

Григорий Ивлиев: Весь парадокс в том, что многие набирают описание на компьютере, затем распечатывают на принтере и в таком виде отправляют нам. А мы уже давно работаем только в цифровом формате. Поэтому вся поступившая бумажная документация сканируется и в электронном виде отправляется экспертам. При этом подача в электронной форме удобней, быстрее, да еще и размер пошлины сокращается на 30%. Но, тем не менее, по разным видам заявок от 20 до 90% комплектов документов к нам поступает на бумаге. И в период пандемии это стало одним из самых слабых мест всей патентной системы.

Бумага, курьеры, личные посещения заявителей… Как вам удалось обезопасить их самих и ваших сотрудников?

Григорий Ивлиев: У нас, кстати, ни один сотрудник на рабочем месте коронавирусом не заболел. Но мы просто с конца марта перестали принимать заявки в бумажном виде. Сейчас уже неделю как возобновили, но с особыми условиями. Проводится дезинфекция, патентные поверенные сдают и получают комплекты документов через специальные ящики. Вообще у нас больше 800 экспертов и 1,5 тысячи других сотрудников. После введения режима повышенной готовности большинство перешли на удаленный доступ - все условия для этого у нас уже были созданы, у экспертов есть надежный доступ к электронной библиотеке технической документации, так что многие и раньше могли трудиться из дома. Сейчас нас в здании находится четыре сотни человек. Это руководители и те, кто обеспечивает функционирование системы.

Если к вам 27 мая поступает электронная заявка на регистрацию изобретения, а вторая, точно такая же заявка, была накануне отправлена по почте заказным письмом, у кого будет преимущество?

Григорий Ивлиев: Закон определил - приоритет будет у того, чья заявка попала в Роспатент первой. Неважно, кто, когда и как ее отправил. Поэтому в этом случае патент получит человек, использовавший электронный сервис. Бывает такое, что две схожие заявки поступают в один день - у нас нет регламентации по часам и минутам, только по дате. И вот тогда запускаем сложную систему примирения, начинаем разбираться, как соблюсти права обоих заявителей. Но в таком случае приоритета ни у кого не будет.

Какие новые цифровые сервисы Роспатент запустит в ближайшее время?

Григорий Ивлиев: Мы сейчас тестируем программу онлайн-регистрации перехода права. Выдача лицензий, отчуждение, переход прав на товарный знак - все это можно будет сделать в условиях реального времени. Если контрагенты договорились, у них есть цифровая подпись, они отправляют нам этот договор, им автоматически система сразу ответит, что сделка завершена, переход права совершен. Очень удобно.

До конца года будет онлайн-регистрация заявок, поданных в электронном виде. Система сама будет сообщать заявителям о ходе рассмотрения, о замечаниях к документам, которые можно будет оперативно устранить. В июне заработает новая поисковая система по патентам, а в июле - по товарным знакам. Мы использовали отечественное программное обеспечение с технологиями нейросети - они обеспечат нам поиск и выдачу более качественной информации, необходимой для рассмотрения заявки.

Полностью интервью с Георгием Ивлиевым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".