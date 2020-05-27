Постановление правительства Калужской области от 27 мая 2020 года № 406 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за I квартал 2020 года в следующих размерах:

на душу населения - 10 761 рубль,

для трудоспособного населения - 11 580 рублей,

для пенсионеров - 8 919 рублей,

для детей в возрасте до 15 лет включительно - 10 609 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







