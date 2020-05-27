Указ главы Республики Карелия от 26 мая 2020 года № 467 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30"

1. Внести в Указ Главы Республики Карелия от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2020 года, № 1000202004170001; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240002; 4 мая 2020 года, № 1000202005040003; № 1000202005040004; от 6 мая 2020 года, № 1000202005060001; 19 мая 2020 года, № 1000202005190003) изменение, признав подпункт 5 пункта 1 утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. Контрольно-пропускной пункт, расположенный на 354 км автомобильной дороги Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож, созданный в соответствии с Указом Главы от 17 апреля 2020 года № 30 "Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции", прекращает свое действие с 08:00 часов 27 мая 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







