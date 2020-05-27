Закон Краснодарского края от 27 мая 2020 года № 4291-КЗ "Об установлении на территории Краснодарского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков и о внесении изменения в статью 3 Закона Краснодарского края "О налоге на имущество организаций"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 27 мая 2020 года

Статья 1

1. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34620 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Краснодарского края следующие

налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения:

1) в размере 3 процентов, если объектом налогообложения являются доходы;

2) в размере 7,5 процента, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи налоговые ставки применяются для налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих по состоянию на 1 марта 2020 года один из основных видов экономической деятельности согласно перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, а также приложению 1 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 апреля 2020 года № 202 "О продлении сроков уплаты налогов в консолидированный бюджет Краснодарского края в условиях режима повышенной готовности на территории Краснодарского края".

Статья 2

Внести в статью 3 Закона Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 620-КЗ "О налоге на имущество организаций" (с изменениями от 22 июля 2004 года № 765-КЗ; 29 ноября 2005 года № 947-КЗ; 28 июля 2006 года № 1088-КЗ; 31 января 2007 года № 1185-КЗ; 25 июля 2007 года № 1307-K3; 10 июня 2008 года № 1497-КЗ; 3 марта 2010 года № 1917-КЗ; 5 апреля 2010 года № 1944-КЗ; 18 ноября 2010 года № 2107-КЗ; 7 июня 2011 года № 2246-КЗ; 28 декабря 2011 года № 2413-K3; 1 августа 2012 года № 2555-КЗ; 30 апреля 2013 года № 2717-КЗ; 30 апреля 2013 года № 2718-КЗ; 29 ноября 2013 года № 2831-K3; 4 февраля 2014 года № 2877-КЗ; 25 апреля 2014 года № 2947-КЗ; 28 ноября 2014 года № 3066-K3; б апреля 2015 года № 3160-K3; 28 апреля 2016 года № 3376-K3; 29 апреля 2016 года № 3388-K3; б мая 2016 года № 3398-K3; 29 ноября 2016 года № 3509-K3; 25 января 2017 года № 3546-K3; 7 февраля 2017 года № 3565-K3; 25 июля 2017 года № 3658-K3; 7 ноября 2017 года № 3676-K3; 30 марта 2018 года № 3768-K3; 21 декабря 2018 года № 3940-K3; 5 апреля 2019 года №4001-КЗ; 26 июля 2019 года № 4094-КЗ; 8 октября 2019 года № 4124-КЗ; 28 ноября 2019 года № 4167-КЗ; 3 апреля 2020 года № 4256-КЗ) изменение, дополнив ее частью 5 следующего содержания:

"5. Сумма налога на имущество организаций (авансового платежа) уменьшается на сумму снижения арендной платы арендаторам, установленную дополнительным соглашением к договору аренды объектов недвижимого имущества, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 11 настоящего Закона, но не более чем на 50 процентов от суммы исчисленного налога на имущество организаций (авансового платежа) по таким объектам.

Указанная в настоящей части налоговая льгота предоставляется с учетом следующих особенностей:

1) договор аренды был зарегистрирован до 1 марта 2020 года в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости");

2) дополнительное соглашение к договору аренды объекта недвижимого имущества заключено после 1 марта 2020 года и зарегистрировано в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости";

3) юридическим лицом - арендодателем уменьшен размер арендной платы по объектам недвижимого имущества, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 11 настоящего Закона, не менее чем на 50 процентов размера арендной платы по таким объектам с учетом фактического неосуществления арендатором объектов недвижимого имущества деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией.".

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

2. Положения настоящего Закона применяются до 1 января 2021 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







