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27 мая 2020 г.

Закон Краснодарского края от 27 мая 2020 года № 4292-КЗ "О введении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Краснодарского края"

Дата подписания 27 мая 2020 г.
Опубликован 27 мая 2020 г.
Вступает в силу 1 июля 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 27 мая 2020 года

Статья 1

Ввести в действие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на территории Краснодарского края.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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