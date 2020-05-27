Закон Краснодарского края от 27 мая 2020 года № 4292-КЗ "О введении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Краснодарского края"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 27 мая 2020 года

Статья 1

Ввести в действие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на территории Краснодарского края.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







