Закон Краснодарского края от 27 мая 2020 года № 4292-КЗ "О введении специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Краснодарского края"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 27 мая 2020 года
Статья 1
Ввести в действие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на территории Краснодарского края.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев
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