Постановление правительства Ленинградской области от 27 мая 2020 года № 340 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" изменение, изложив строку четвертую приложения 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) в следующей редакции:

"Ярмарки | Деятельность разрешена исключительно в части продажи продуктов питания с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена исключительно в части продажи продуктов питания с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







