Постановление правительства Ленинградской области от 27 мая 2020 года № 340 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Новости

На Урале привезли 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу 14:49
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка 14:48
Костромской парикмахер нон-стоп подстриг 90 человек за два дня 14:44
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 14:36
На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице 14:35
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии 14:32
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара 14:30
Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива" 14:25
Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси 14:22
В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы 14:19
Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании 14:14
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч 14:00
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика 13:55
В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники 13:53
Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы 13:52
Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров 13:46
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра" 13:46
Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе 13:38
Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост 13:36
Молния ударила в самолет над Красноярском 13:35
В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин 13:34
На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 мая 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 27 мая 2020 года № 340 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" изменение, изложив строку четвертую приложения 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) в следующей редакции:

"Ярмарки | Деятельность разрешена исключительно в части продажи продуктов питания с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена исключительно в части продажи продуктов питания с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией