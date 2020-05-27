Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом

56-летний советский, российский актер театра, кино и ТВ Михаил Ефремов прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией. Которая его огорчает.
Заслуженный артист Российской Федерации дал откровенное интервью изданию "Спорт-Экспресс", где, в частности, заметил, что пандемия нанесла отечественной культуре огромный урон.
"Шарахнула так, что превратила нас в дармоедов - театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!" - категорически печалится актер.
Замечая в контексте беседы, что "у футболистов преимущество в том, что пусть и при пустых трибунах, но они могут продолжать зарабатывать на хлеб", в то время как артистам без зрителя не прожить.
"И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут", - обрисовал пессимистическое зрелище шоумен.
Михаил Ефремов, помимо того, что узнаваемый актер, - театральный режиссер и телеведущий. Сын актера и режиссера Олега Ефремова, отец актеров Никиты и Николая Ефремовых.