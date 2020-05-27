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Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом

Новости
    27.05.2020, 21:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

56-летний советский, российский актер театра, кино и ТВ Михаил Ефремов прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией. Которая его огорчает.

Фото: kino-teatr.ru
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Заслуженный артист Российской Федерации дал откровенное интервью изданию "Спорт-Экспресс", где, в частности, заметил, что пандемия нанесла отечественной культуре огромный урон.

"Шарахнула так, что превратила нас в дармоедов - театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!" - категорически печалится актер.

Замечая в контексте беседы, что "у футболистов преимущество в том, что пусть и при пустых трибунах, но они могут продолжать зарабатывать на хлеб", в то время как артистам без зрителя не прожить.

"И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут", - обрисовал пессимистическое зрелище шоумен.

Михаил Ефремов, помимо того, что узнаваемый актер, - театральный режиссер и телеведущий. Сын актера и режиссера Олега Ефремова, отец актеров Никиты и Николая Ефремовых.

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